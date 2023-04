Obwód wołgogradzki położony jest na południowym wschodnie Równiny Wschodnioeuropejskiej. Jego centrum administracyjnym jest miasto Wołgograd.

To właśnie w tym obwodzie doszło do tragedii. Rosyjska agencja informacyjna TASS - powołując się na lokalne służby ratunkowe - poinformowała, że rozbił się śmigłowiec lotnictwa medycznego. Maszyna Ansat była w drodze do bazy niedaleko Wołgogradu.