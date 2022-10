Rosja rekrutuje afgańskich komandosów. "To zmieniłoby sytuację na froncie"

Oprac.: Mateusz Stelmaszczyk Ukraina - Rosja

Wyszkoleni przez Stany Zjednoczone wojskowi z elitarnego Korpusu Armii Narodowej Afganistanu mogą trafić na front w Ukrainie, by walczyć po stronie Rosji - informuje portal Foreign Policy. Niektórzy komandosi informowali, że otrzymali propozycje dołączenia do "zagranicznego legionu". Zdaniem jednego z tamtejszych urzędników, "to mogłoby odwrócić sytuację na froncie". Źródła z afgańskiego wojska podają, że zwerbowanie komandosów "nie będzie trudne, bo to ludzie, którzy nie mają nic do stracenia". Wyraził też przekonanie, że za rekrutacją stoi rosyjska Grupa Wagnera.

Zdjęcie Na zdjęciu: afgańscy żołnierze. Zdj. ilustracyjne / SHAH MARAI / AFP