To nie pierwszy raz, kiedy Juferow "donosi" na Putina. We wrześniu był wśród opozycjonistów, którzy złożyli do Domu Państwowej petycję, w której domagali się ukarania Putina za zdradę stanu. Twierdzili wówczas, że atak na Ukrainę jest "szkodliwy dla bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej i jej obywateli".

Moskwa: Radny skazany za krytykę wojny

Dekret, który zakazuje nazywania inwazji na Ukrainę "wojną" został wprowadzony przez Putina w celu "nierozpowszechniania fałszywych informacji o rosyjskiej armii". Za jego złamanie grozi do 15 lat pozbawienia wolności.

W lipcu sąd w Moskwie skazał w piątek radnego Aleksieja Gorinowa na siedem lat więzienia za wygłaszanie krytycznych opinii, sprzeciwiających się wojnie w Ukrainie. 60-letni Gorionow był pierwszą osobą skazaną na karę więzienia, na podstawie nowych przepisów - informowała wówczas organizacja Net Freedoms, zajmująca się pomocą prawną w kwestii naruszania wolności słowa.