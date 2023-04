Ukraina odetnie Krym?

Według Michaela Kofmana, dyrektora rosyjskiego programu w Centrum Analiz Morskich USA, Ukraina prawdopodobnie nie zdecyduje się na bezpośredni atak na półwysep. Zdaniem analityka bardziej prawdopodobnym scenariuszem jest próba odcięcia władz okupacyjnych od dostaw z Rosji i zastosowanie taktyki polegającej na "wyczerpaniu" wroga.

- Z czasem może to sprawić, że sytuacja na Krymie stanie się nie do zniesienia. W rezultacie Rosja może być zmuszona do negocjowania swojego statusu - powiedział Kofman.

