"Według naszych danych eszelonem przybyło około 43 ciężarówek Kamaz i Ural, dwa systemy przeciwlotnicze Zu-23-3, a także ciągniki, cysterny i kuchnie polowe" - podał Biełaruski Hajun. Jak dodał, transport przybył już do Baranowicz. Miasto to leży w obwodzie brzeskim na Białorusi, regionie sąsiadującym z Polską.

Rosja przerzuca sprzęt na Białoruś. Łukaszenka mówi o "wspólnej sprawie"

Wcześniej w czwartek portal Ukrainska Prawda przekazał, że Alaksandr Łukaszenka przybył na poligon Obuz-Lesnowski pod Baranowiczami, gdzie stacjonują oddziały rosyjskie ze wspólnego regionalnego zgrupowania wojsk Rosji i Białorusi. Łukaszenka wysłuchał raportu złożonego przez oficera wojsk rosyjskich i zapewnił, że wojskowi działają na rzecz "wspólnej sprawy".

Według ocen z 28 grudnia Rosja zgromadziła na Białorusi siły w liczbie 10,2 tys. ludzi, w ocenie Ukrainskiej Prawdy to niewystarczająca siła, by podjąć atak na Ukrainę.

2 stycznia poinformowano o przedłużeniu co najmniej do 8 stycznia wspólnych manewrów wojskowych Rosji i Białorusi. 5 stycznia resort obrony Białorusi zapowiedział, że do kraju nadal będą przybywać oddziały rosyjskie i sprzęt wojskowy. Tego samego dnia podano informację, iż armia białoruska otrzymała od Rosji dalsze 34 jednostki sprzętu opancerzonego, które skierowano w rejon Brześcia - miasta na granicy z Polską.