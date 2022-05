Rosja przegrywa bitwę o Charków. Kontratak Ukraińców

Institute for the Study of War podkreślił, że w ostatnich dniach wojsko rosyjskie, z kilkoma wyjątkami, nie próbowało doprowadzić do utrzymania terenu przed kontratakami wojsk ukraińskich. Zgodnie z informacjami, które pojawiły się w raportach Donieckiej Republiki Ludowej, obecnie koncentracja sił rosyjskich skupiona jest na wycofywaniu się z zajętych pozycji.

Analizę amerykanów potwierdzają słowa szefa obwodu charkowskiego Ołeha Syniehubowa, który poinformował, że w obwodzie charkowskim siły ukraińskie przeszły do kontrofensywy w kierunku iziumskim. Co więcej, minionej doby Charków nie był ostrzeliwany, wojska rosyjskie atakowały mniejsze miejscowości.

Reklama

Jak podkreślił Syniehubow, obecnie kierunek iziumski jest miejscem najzacieklejszych walk w obwodzie.

ZOBACZ: Rosjanie wycofują się spod Charkowa. Uciekają przed okrążeniem

- Tam nasze siły przeszły do kontrofensywy. Na niektórych kierunkach wróg się cofa - powiedział.

Telegram

Wojna w Ukrainie. Amerykanie o głównym celu wojsk rosyjskich

Głównym celem wojsk rosyjskich, według analizy Institute for the Study of War, pozostaje próba okrążenia Siewierodoniecka i Ługańska. Mimo że rosyjskie wojska atakują z Popasnej (miasto w obwodzie ługańskim) od 24 godzin, nie udało im się osiągnąć postępu.