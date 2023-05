"23 maja 2023 roku rosyjska kontrola przestrzeni powietrznej nad Morzem Bałtyckim wykryła dwa cele powietrzne zbliżające się do granicy państwowej Federacji Rosyjskiej. Aby zapobiec naruszeniu granicy państwowej Federacji Rosyjskiej, w powietrze został poderwany myśliwiec Su-27 sił obrony przeciwlotniczej Floty Bałtyckiej" - głosi komunikat rosyjskiego Ministerstwa Obrony.

Według rosyjskiego resortu, "cele powietrzne" zostały zidentyfikowane jako dwa bombowce strategiczne B-1B Sił Powietrznych USA, więc rosyjski samolot "zajął ustaloną strefę nadzoru powietrznego" - podaje CNN.

W komunikacie rosyjskiego MON dodano, że operacja została przeprowadzona "w ścisłej zgodności z międzynarodowymi zasadami korzystania z przestrzeni powietrznej".

Pentagon: Doszło do interakcji

Pentagon potwierdził, że doszło do "interakcji" między dwoma amerykańskimi bombowcami a rosyjskimi samolotami - podaje agencja Ukrinform.



- Jak rozumiem, była to bezpieczna i profesjonalna interakcja z rosyjskimi samolotami. Nie ma więc nic ważnego do doniesienia - powiedział rzecznik Pentagonu Patrick Ryder na wtorkowej konferencji prasowej.