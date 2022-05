2 maja rosyjscy żołnierze zajęli pomieszczenia rady wiejskiej w Czornobajiwce, wyłamali zamki w drzwiach do gabinetów i do sejfu, przeprowadzili rewizję, zabronili pracownikom przystępowania do pracy i wywiesili flagę rosyjską.

Tego samego dnia przesłuchano zastępcę wójta, a następnie go uprowadzono. Wojsko rosyjskie przeprowadziło też rewizję w miejscu zamieszkania wójta, niszcząc jego dobytek. Od tego czasu lokalny polityk przebywa w stanie ciężkim w szpitalu pod nadzorem żołnierzy rosyjskich.

Nie informowano o tym wcześniej, gdyż od 30 kwietnia do środy w Czornobajiwce nie było zasięgu komórkowego i internetu.

W Czornobajiwce znajduje się lotnisko, które wojska rosyjskie wykorzystują jako bazę dla śmigłowców. Siły ukraińskie przypuściły liczne ataki, by je odbić, zadając wrogowi poważne straty. Na lotnisku miał zginąć m.in. dowódca 8. Armii Ogólnowojskowej Południowego Okręgu Wojskowego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, generał porucznik Andriej Mordwiczow.