Rosja ostrzelała Lwów. Największy atak od początku wojny

Oprac.: Dawid Szczyrbowski Ukraina - Rosja

Rosjanie ostrzelali w nocy Lwów, położony ok. 70 km od polskiej granicy. Co najmniej cztery osoby zginęły w wyniku uderzenia rakiet w blok mieszkalny. - Poszkodowanych może być więcej, część mieszkańców ostrzelanego budynku nadal znajduje się pod gruzami - poinformował włodarz miasta Andrij Sadowy. Dodał, że "był to największy atak na infrastrukturę cywilną we Lwowie od początku wojny".

Zdjęcie Rosja uderzyła we Lwów. Mer miasta informuje o trzech ofiarach śmiertelnych / Telegram/Maksym Kozicki /