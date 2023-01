Rosja ogłasza rozejm. Wezwanie Cyryla

W tym czasie trwają prawosławne święta Bożego Narodzenia. Do wstrzymania ognia w czwartek 5 stycznia wzywał także patriarcha Cyryl.

Zwierzchnik rosyjskiej Cerkwi apelował o "świąteczny rozejm" między Rosją a Ukrainą, który miałby trwać od południa w piątek 6 stycznia do północy w sobotę 7 stycznia, aby prawosławni mogli uczestniczyć w nabożeństwach bożonarodzeniowych.

W tej samej wypowiedzi Cyryl określił rosyjską inwazję na Ukrainę "konfliktem wewnętrznym" - podała agencja Interfax-Ukraina.

"To cyniczna pułapka i element propagandy" - ocenił doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak. "Rosyjska Cerkiew Prawosławna wzywała do ludobójstwa Ukraińców, podżegała do masowych mordów i nawołuje do jeszcze większej militaryzacji Federacji Rosyjskiej" - podkreślił doradca prezydenta Ukrainy.