Dmitrij Pieskow powiedział, że "Rosja będzie musiała podjąć kroki odwetowe, zarówno o charakterze wojskowym oraz inne, by powstrzymać zagrożenia dla bezpieczeństwa kraju". Dodał, że Finlandia musi być świadoma konsekwencji swojego posunięcia.

- Prezydent i Naczelny Dowódca wydał instrukcję, by przygotować listę środków, które mają wzmocnić naszą zachodnią flankę w związku ze wzmocnieniem wschodniej flanki NATO - powiedział Pieskow.

Stwierdził też, że "NATO przesuwa się w stronę Rosji". - Więc, oczywiście, wszystko to będzie brane pod uwagę w specjalnej analizie i przy przygotowaniu niezbędnych rozwiązań, które doprowadzą do zrównoważenia sytuacji i zapewnienia naszego bezpieczeństwa - mówił rzecznik Kremla.

Reklama

Jego zdaniem Finlandia podejmuje nieprzyjazne kroki, tak jak robią to kraje Unii Europejskiej. - Nie możemy pozostawić tego bez reakcji - stwierdził Pieskow.

Szef Rady Europejskiej: Decyzja Finlandii to historyczny krok

Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel nazwał historycznym krokiem decyzję Finlandii o rozpoczęciu przygotowań do wejścia do NATO. Podkreślił, ze przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa europejskiego

"Jedność i solidarność NATO i UE nigdy nie były bliższe. Prezydent Finlandii Sauli Niinisto i premier Sanna Marin torują drogę Finlandii do członkostwa w NATO. To historyczny krok, który w znacznym stopniu przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa europejskiego. Dla Rosji prowadzącej wojnę na Ukrainie jest to potężny sygnał odstraszania" - napisał szef Rady Europejskiej na Twitterze.

Finlandia powinna ubiegać się o członkostwo w NATO możliwie jak najszybciej; oczekujemy, że kroki na szczeblu krajowym wymagane do podjęcia tego rozwiązania zostaną podjęte energicznie w najbliższych dniach - przekazali Niinisto i Marin we wspólnym oświadczeniu w czwartek rano. Podkreślili, że "członkostwo w NATO wzmocni bezpieczeństwo Finlandii, a jako członek NATO Finlandia umocni cały Sojusz".

Po tej deklaracji proces wejścia Finlandii do NATO ma zostać przyspieszony. Prawdopodobnie w niedzielę rząd formalnie zdecyduje o ubieganiu się o członkostwo, a parlament ma się tym zająć w poniedziałek.

Sytuację w Ukrainie relacjonujemy NA ŻYWO tutaj