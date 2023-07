Wojna na Ukrainie. Kijów pod ostrzałem

To kolejny tego typu atak Rosji na Kijów w ostatnim czasie . Analitycy wskazują, że może mieć to związek ze szczytem NATO w Wilnie, który odbywał się we wtorek i środę.

Ostatni atak miał miejsce w środę. Po uderzeniu Serhij Popko przekazał, że "siły obrony powietrznej zestrzeliły wszystkie rosyjskie drony szturmowe, które zlokalizowano w środę w nocy w przestrzeni nad Kijowem.

"Tym razem, według wstępnych informacji wróg ponownie użył dronów szturmowych Szahed. Alarm powietrzny trwał ponad dwie godziny" - opisywał szef administracji wojskowej w mediach społecznościowych.

***

