"Rosja ma środki na kolejny rok walk". Nowe informacje wywiadu

Oprac.: Paweł Basiak Ukraina - Rosja

Mimo bezprecedensowych sankcji, Rosja ma wystarczająco dużo funduszy, by prowadzić wojnę co najmniej przez kolejny rok - twierdzi "The Washington Post" powołując się na tajne dane z wycieku z Pentagonu. Dziennikarze przekazali również, że Rosja w nadchodzącym roku planuje zwerbować ponad 400 tys. żołnierzy do służby kontraktowej - ponad 100 tys. ma zostać wysłana na wojnę.

Zdjęcie "Zmobilizowany" rosyjski żołnierz / AA/ABACA/Abaca / East News