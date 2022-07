"Rosja jest dzisiaj wielkim źródłem terroryzmu". Zełenski zapowiada odwet

"Mamy wystarczające dowody na to, że była to zaplanowana zbrodnia" - oznajmił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. To reakcja na atak na obóz filtracyjny w Ołeniwce na terytorium tzw. Donieckiej Republiki Ludowej, w którym zginęło blisko 50 ukraińskich jeńców wojennych. Część z nich miała wcześniej bronić kombinatu metalurgicznego Azowstal w Mariupolu.

Zdjęcie Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski / SERGEI SUPINSKY / AFP / AFP