Stały przedstawiciel Francji przy ONZ Nicolas de Riviere powiedział: "Fakty są jasne: Iran dostarczył drony Rosji, która używa ich w swojej agresywnej wojnie i masowym bombardowaniu celów cywilnych. Te fakty, które można uznać za zbrodnie wojenne, są mocno udokumentowane".

Francuski dyplomata podkreślił, że dostarczanie broni przez Iran jest zabronione rezolucją 2231 Rady Bezpieczeństwa ONZ z 20 lipca 2015 r. Klauzula 4 tego dokumentu wymaga uprzedniego zatwierdzenia przez Radę Bezpieczeństwa takich dostaw.

Irańskie drony. Rosja nie chce badania wraków

Ambasador Francji oświadczył, że jego kraj domaga się natychmiastowego zaprzestania przez Iran wszelkiego wsparcia dla agresywnej wojny rozpętanej przez Rosję przeciwko Ukrainie. Wezwał także Sekretariat ONZ do przeprowadzenia odpowiedniego śledztwa, aby Sekretarz Generalny uwzględnił uzyskane dane w raporcie z wykonania Rezolucji 2231.

De Riviere przekonywał, że wcześniej na zamkniętym posiedzeniu członków Rady Bezpieczeństwa przedstawiciel Federacji Rosyjskiej stwierdził, że Moskwa w Ukrainie używa własnych dronów. - Dlatego trudno zrozumieć, dlaczego Rosja nie chce, abyśmy wspólnie z ekspertami zbadali wraki tych maszyn - mówił.

- To Rosja nie respektuje art. 100 Karty Narodów Zjednoczonych i niezależności Sekretariatu RB. Co więcej, to Rosja ucieka się do szantażu, grożąc zerwaniem stosunków z ONZ, jeśli Sekretariat nie zastosuje się do jej woli - przekonywał francuski przedstawiciel i wyjaśnił, że ze strony rosyjskiej jest retoryka, jakoby USA próbowały narzucić swoją wolę Sekretarzowi Generalnemu ONZ.

Rosja i Iran "złapani na gorącym uczynku"

Według Jamesa Kariuki, zastępcy ambasadora Wielkiej Brytanii przy ONZ Rosja stara się odwrócić uwagę od swoich zbrodni na terytorium Ukrainy. - Rosja i Iran, które pogwałciły rezolucję 2231, zostały przyłapane na gorącym uczynku, a teraz Moskwa wymyśla argumenty, ponieważ nie potrafi wyjaśnić swoich działań" - powiedział.

Wśród członków Rady Bezpieczeństwa pomysł przeprowadzenia śledztwa pod auspicjami ONZ poparły także USA, Albania, Irlandia, Norwegia, Ghana, Meksyk, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Kenia, czyli co najmniej 10 z 15 członków.

Irańskie drony zabijają na Ukrainie

14 października ambasador Ukrainy przy ONZ Serhij Kysłyca wystosował list do Sekretarza Generalnego Antonio Guterresa i członków RB ONZ, w którym wyraził prośbę strony ukraińskiej o wysłanie na Ukrainę ekspertów w celu zbadania wraków irańskich dronów.

Zdaniem ukraińskiego dyplomaty irańskie drony należą do kategorii broni zabronionej, ponieważ mają zasięg lotu równy lub większy niż 300 kilometrów. Ponadto bezzałogowce z serii Mohajer produkowane są przez firmę Qods Aviation, która znajduje się na czarnej liście ONZ, a jej aktywa podlegają zamrożeniu przez wszystkie kraje.

USA: Rosja chce zastraszyć ONZ

Tymczasem, jak podaje agencja Ukrinform, Stany Zjednoczone oskarżyły Rosję o próbę zastraszenia ONZ, a także uniknięcie współodpowiedzialności wraz Iranem za naruszenie rezolucji Rady Bezpieczeństwa 2231. - Teraz widzimy, że Rosja ponownie zagraża ONZ z powodów, które są oczywiste dla wszystkich: Rosja stara się odwrócić uwagę i zmylić świat - powiedział podczas środowego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ zastępca ambasadora USA przy ONZ Robert Wood.

Wyjaśnił, że Rosja stara się w każdy możliwy sposób zablokować rozpoczęcie śledztwa pod auspicjami Sekretarza Generalnego ONZ w sprawie naruszenia rezolucji 2231, która zakazuje Iranowi udziału w handlu lub transferze broni. Zdaniem Wooda Iran naruszył wymogi rezolucji, przekazując drony bojowe do Rosji, a Federacja Rosyjska - nabywając tę broń i wykorzystując ją na Ukrainie.

- Teraz, aby odwrócić uwagę świata od złośliwych działań, delegacja rosyjska oskarża USA i inne kraje wszczynające śledztwo o naruszenie artykułu 100 Karty Narodów Zjednoczonych. Ze strony rosyjskiej jest retoryka, jakby USA próbowały narzucić swoją wolę Sekretarzowi Generalnemu ONZ - przekonywał amerykański dyplomata.

Wood wezwał ONZ, aby nie ulegała groźbom ze strony Rosji. - Jeżeli Sekretarz Generalny odstąpi od zbadania naruszenia rezolucji 2231, doprowadzi to do dużych problemów. Podważy to proces wdrażania rezolucji Rady Bezpieczeństwa i da wszystkim państwom, w tym Rosji, możliwość uchylenia się od zobowiązań nałożonych przez Radę Bezpieczeństwa ONZ - apelował.

Rezolucja w sprawie Iranu

Rezolucja RB ONZ 2231, przyjęta w 2015 roku, jest dokumentem, który skutecznie zatwierdził porozumienie nuklearne z Iranem. Porozumienie miało na celu zapewnienie, że Iran nie opracuje broni jądrowej w zamian za zniesienie niektórych sankcji.

Jednocześnie dokument zawiera zapisy, które ograniczają Iranowi otrzymywanie i przekazywanie technologii uzbrojenia, w tym dronów, przez osiem lat od zawarcia umowy - do drugiej połowy 2023 roku. Tym samym USA i inne kraje stoją na stanowisku, że Iran i Rosja naruszyły wymogi rezolucji i że powinno zostać wszczęte oficjalnie śledztwo pod auspicjami Sekretarza Generalnego ONZ.