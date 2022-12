Anton Geraszczenko, doradca szefa MSW Ukrainy zamieścił na Twitterze nagranie, na którym Władimir Putin potwierdził, że Rosja atakuje infrastrukturę energetyczną w Ukrainie. - Teraz głośno jest o naszych atakach na infrastrukturę energetyczną w kraju naszego sąsiada. Tak, dokonujemy ich - mówi na nagraniu.

Putin przekazał, że ataki są odpowiedzią na rzekome działania sił ukraińskich. - Ale kto zaczął? Kto uderzył w most Krymski? Kto wysadził linie energetyczne w elektrowni jądrowej w Kursku? Kto nie dostarcza wody do Doniecka? Brak dostarczania wody do miasta, w którym żyje milion osób, to akt ludobójstwa. Nikt, nigdzie na świecie nie powiedział słowa, w ogóle. Całkowicie milczą. Ale wystarczy, że my coś zrobimy i od razu są krzyki na cały świat. To nie będzie stało na przeszkodzie, żebyśmy wypełniali nasze bojowe zdania. Chcę wam podziękować i waszym dowódcom, że wykonujecie je wyjątkowo porządnie. Bardzo dziękuję - można usłyszeć na nagraniu.

"Putin mówi, że Rosja atakuje ukraińską infrastrukturę energetyczną, ponieważ 'Ukraina to wszystko zaczęła'. Czy on ćwiczy swoje przemówienie do trybunału w Hadze?" - skomentował nagranie Anton Geraszczenko, doradca szefa MSW Ukrainy.