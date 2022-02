Rosja: 18 samolotów wyleciało w kierunku Kijowa. "Rosjanie chcą zająć Kijów"

"Jedyne możliwe wyjaśnienie jest takie, że Rosjanie chcą zająć Kijów, żeby już dziś stworzyć marionetkowy rząd" - napisał Grozew na Twitterze.

"Jeśli tak się stanie, a świat ostro kontratakuje, jestem prawie pewien, że ten wariat użyje taktycznej broni jądrowej do zaatakowania bezzałogowego celu infrastruktury NATO tylko po to, by pokazać, że jest bardziej szalony niż nam się wydaje" - dodał.

Rosyjska inwazja rozpoczęła się nad ranem. Stało się to po tym, jak prezydent Rosji Władimir Putin uznał tzw. "republiki ludowe" - doniecką i ługańską, czyli separatystyczne regiony na terytorium Ukrainy.



Reklama

Sytuację na Ukrainie relacjonujemy NA ŻYWO tutaj