Ropa z Rosji na greckich statkach. Zełenski krytykuje

Oprac.: Michał Lao Ukraina - Rosja

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wykorzystał zaproszenie do udziału online w konferencji gospodarczej w Atenach, by przypomnieć, że greckie statki, mimo embarga, transportują ropę z Rosji. Krytykując greckich armatorów, zaznaczył, że to to "sprzeczne z interesami Europy, Grecji i Ukrainy". Grecja jest jednym z największych na świecie operatorów floty morskiej i jej gospodarka oparta jest w znacznej mierze o ten sektor.

Zdjęcie Grecja pomaga w transporcie rosyjskiej ropy. Zełenski krytykuje / Asim Hafeez/Bloomberg / Getty Images