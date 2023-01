Według ekspertów ośrodka Putin będzie musiał w bieżącym roku zdecydować o ewentualnym starcie w przewidzianych na rok 2024 wyborach prezydenckich. - Dotąd zarówno administracja prezydenta, jak i rosyjskie elity żyły w przekonaniu, że Putin będzie utrzymywać się u władzy. Dziś jednak kluczowym staje się pytanie o to, jak wojna zmieniła dotychczasowe kalkulacje, szczególnie w obliczu narastających wojennych porażek - zauważono w najnowszym raporcie.

Pragmatycy kontra "jastrzębie"

Kolejną kwestią jest poszerzający się rozdźwięk pomiędzy tą częścią elit, która dąży do eskalacji wojny na Ukrainie i drugą, która przed tym przestrzega. - Podział ten pojawił się po wycofaniu się Rosji z obwodu charkowskiego i opuszczeniu kluczowego Chersonia. Wzmocniły go również ukraiński atak na most prowadzący z Krymu do Rosji, referenda przeprowadzone w sprawie aneksji okupowanych części Ukrainy oraz niejasność co do tego, gdzie oficjalnie sięgają granice Rosji - wskazali eksperci.

- Pragmatyków, składających się z technokratów oraz urzędników średniego szczebla w wojsku i służbach bezpieczeństwa, jednoczy przekonanie, że wojnę należy wstrzymać i przemyśleć na nowo, a kraj powinien wybrać bardziej realistyczną politykę zgodną z jego dość ograniczonymi możliwościami. "Jastrzębie" wzywają natomiast Rosję nie tylko do uwolnienia całej swojej potęgi militarnej przeciwko Ukrainie, ale także do radykalnej restrukturyzacji własnego systemu politycznego i gospodarczego - napisano w analizie amerykańskich ekspertów.

Szojgu i Medwiediew do wymiany

Kolejna kwestia dotyczy oczekiwanych zmian na najwyższych szczeblach rosyjskich władz. - Jednym z powodów, przez które przetasowania są niemal pewne, jest rosnąca potrzeba skuteczności na szczytach władzy. Skłonność Putina do zapraszania technokratów do rządu może jeszcze wzrosnąć, a wysocy rangą przedstawiciele gabinetu, administracji prezydenckiej i struktur władzy - wszyscy wyczerpani wojną i niepowodzeniami wojskowymi, zmuszą Putina do poszukiwania nowych pomysłów - oceniono.

Wśród osób typowanych do zmiany Carnegie Endowment for International Peace wymienił: ministra obrony Sergieja Szojgu, szefa sztabu generalnego sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej Walerija Gierasimowa, wchodzącego w skład Rady Bezpieczeństwa Dmitrija Miedwiediewa oraz mera Moskwy Sergieja Sobjanina. Oceniono, że przetasowań można się również spodziewać w Federalnej Służbie Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, którą obwinia się za liczne porażki wywiadowcze.