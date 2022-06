Roboty saperskie TALON dla Ukrainy. Brytyjska firma wyśle sprzęt

Brytyjska firma zbrojeniowa QinetiQ przekaże Ukrainie 10 robotów saperskich TALON, które posłużą do oczyszczenia zaminowanego przez Rosjan terytorium - poinformował Ukrinform za ukraińską policją.

Robot saperski może pracować siedem dni w tygodniu

"TALON wyruszy rozminować Ukrainę. To robot saperski, który nie tylko określa lokalizację 'prezentów', ale także je neutralizuje. Przed wojną mieliśmy ich już ponad 12, teraz QinetiQ przekaże jeszcze 10" - napisano w mediach społecznościowych.

Robot saperski może unieść 45-kilogramowy ładunek, a ciągnąć ważący nawet 680 kilogramów. Może rozwinąć prędkość do 8,3 km/h i pracować bez ładowania baterii od prawie 3 do 4,5 godziny, a w trybie czuwania pozostawać do 7 dni.

Reklama