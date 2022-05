Reznikow ostrzega. Rosja szykuje się na "długą fazę" wojny

Minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow uważa, że Rosja przygotowuje się do długiej wojny, gromadząc zasoby i budując fortyfikacje obronne na okupowanych terytoriach. Swoje wnioski szef resortu przedstawił we wtorek podczas zdalnego wystąpienia w Radzie do Spraw Zagranicznych UE w formacie obronność.

Zdjęcie Rosyjska armia w Chersoniu / Associated Press / East News