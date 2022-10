Rezerwiści Putina błąkają się po Syberii i... czekają. "Co my tu robimy?"

Śpią na ziemi, nie mają dostępu do jedzenia i picia, o wojskowym wyposażeniu nie wspominając. W sieci pojawiły się nagrania wysłanych na Syberię rezerwistów. "Co my tu robimy?" - pytają. Nie jest to jednak jedyne pytanie, które nasuwa się po obejrzeniu nagrania.

Zdjęcie Rezerwiści Putina nie dostają żadnego zaopatrzenia na front / Associated Press/Twitter / East News