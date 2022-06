Reuters: Wojenne "piekło" ukraińskich rolników. Rosjanie chcą ich zniszczyć

Oprac.: Sebastian Przybył Ukraina - Rosja

- Rolnictwo to jeden z niewielu sektorów biznesu, który działa… Oczywiście, że chcą je zniszczyć - powiedział ukraiński rolnik Wołodymyr Onyszczuk. Wprawdzie w obwodzie mikołajowskim nie dochodzi do otwartej ofensywy Rosjan, lecz agresorzy stale bombardują ukraińskie pola uprawne oraz magazyny ze zbożem, co wzmaga światowy kryzys żywnościowy. Lokalni urzędnicy szacują, że od początku wojny starty sektora rolnictwa w regionie wynoszą już 1,16 mld dolarów.

Zdjęcie Według lokalnych władz ukraińskich starty sektora rolnego w regionie wynoszą 1,16 mld dolarów / GENYA SAVILOV / AFP / AFP