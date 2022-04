"W strefie operacyjnej Morza Czarnego przebywa obecnie około 20 okrętów rosyjskiej marynarki wojennej, w tym okręty podwodne. Cieśnina Bosfor pozostaje zamknięta dla wszystkich nietureckich okrętów wojennych, przez co Rosja nie jest w stanie zastąpić na Morzu Czarnym utraconego krążownika Moskwa" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

"Pomimo kompromitujących strat okrętu desantowego Saratow i krążownika Moskwa, rosyjska Flota Czarnomorska zachowuje zdolność do rażenia celów ukraińskich i przybrzeżnych" - dodano.

Reklama

Moskwa - flagowy okręt Floty Czarnomorskiej

Moskwa była flagowym okrętem Floty Czarnomorskiej i jednym z najważniejszych okrętów wojennych Rosji. Jak poinformowało 14 kwietnia wieczorem rosyjskie ministerstwo obrony, okręt zatonął podczas holowania w warunkach sztormu.



Wcześniej armia ukraińska podała, że okręt został trafiony dwiema rakietami manewrującymi Neptun. Moskwa nie potwierdziła tych doniesień, twierdząc, że na jednostce "doszło do pożaru".

Okręt desantowy "Saratow"

24 marca Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że ukraińskie wojska zniszczyły w porcie w Berdiańsku rosyjski okręt desantowy "Saratow".



Okręt "Saratow", klasy 1171 "Tapir" ("Aligator" w nomenklaturze NATO), został zbudowany w 1964 roku, a dwa lata później wprowadzony do użytku Marynarki Wojennej Związku Sowieckiego. Należał do Floty Czarnomorskiej Federacji Rosyjskiej.



Portal Ukrainska Prawda, powołując się na źródło w Marynarce Wojennej Ukrainy, podał, że kapitan okrętu "Saratow" Wołodymyr Chramczenkow, a także kapitan okrętu "Nowoczerkask" Jurij Pawłow służyli do 2014 roku w ukraińskich siłach zbrojnych. Mieli przejść na stronę wroga po aneksji Krymu przez Rosję.