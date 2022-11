Republikanin Michael McCaul o pomocy Ukrainie. Z "większą odpowiedzialnością"

Oprac.: Aleksandra Wieczorek Ukraina - Rosja

Izba Reprezentantów nadal będzie udzielać poparcia Ukrainie, ale będzie to robić z "większą odpowiedzialnością" niż dotychczas - stwierdził republikanin Michael McCaul w "This Week" ABC. Mówił też o "czekach in blanco", których republikanie "nie zamierzają wystawić Ukrainie".

Zdjęcie Republikanin Michael McCaul o pomocy Ukrainie. Mówił o "większej odpowiedzialności" / FAYEZ NURELDINE/AFP / East News