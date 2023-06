O karze dla urzędników poinformował ukraiński rząd.

1 czerwca nad ranem Rosja dokonała ataku rakietowego na Kijów.

"Fragment rakiety spadł na wejście do placówki medycznej cztery minuty po ogłoszeniu alarmu lotniczego. Ludzie udali się do schronienia" - napisał w swoim Telegramie wówczas mer Kijowa Witalij Kliczko.

Jak się jednak okazało, dwóm kobietom i dziewięcioletniej dziewczynce nie udało dostać się do schronu. Kobiety zginęły przed wejściem, które było zamknięte.

Zamknięty schron. MSW wszczęło śledztwo

Szef MSW Ukrany Ihor Kłymenko zlecił wówczas śledztwo i kontrolę bunkrów w całym kraju. W sprawie kijowskiego przypadku wszczęto postępowanie karne w związku z "zaniedbaniem służbowym".

"Zamknięte schrony podczas wojny to nie tylko obojętność. To zbrodnia" - napisał na Facebooku. Jak dodał, "schrony powinny być otwarte przez całą dobę. To kwestia ludzkiego życia".

