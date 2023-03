W znajdującym się na terenie Donbasu Bachmucie od tygodni trwają zaciekłe walki między ukraińskim wojskiem i rosyjskim agresorem. Wbrew pojawiającym się pogłoskom, Ukraińcy nadal kontrolują centrum miasta. - Sytuacja obrońców Bachmutu stale się pogarsza. Jednak plotki o ukraińskim odwrocie są przedwczesne - informuje wysłannik Polsat News w Ukrainie Mateusz Lachowski.

Relacja z Bachmutu. Rosjanie zniszczyli most

Zdaniem naszego reportera "kilka pozycji nad rzeką jest dalej kontrolowanych przez Ukraińców", jednak Rosjanie stale atakują.

"Wczoraj Rosjanie zniszczyli most w miejscowości Chromowe, przez który prowadziła droga do miasta. Dementuję plotki - nie został on wysadzony przez Ukraińców. Potwierdziły to dwa źródła. Zacytuję jedno z nich: 'Ostrzelali most z daleka. Trafili w miny, które były przygotowane pod nim, gdyby trzeba go było szybko wysadzić. To standardowa praktyka'" - przekazuje Lachowski.

Zdjęcie Zdewastowany Bachmut, zdjęcie z 27 lutego 2023 r. / AFPTV / AFP

W każdej chwili może pojawić się rozkaz do opuszczenia miasta

Wysadzenie mostu znacznie pogarsza sytuację Ukraińców i może wpłynąć na problemy z zaopatrzeniem miasta. - Ukraińcy nadal mogą używać dróg polnych, których używali wcześniej - dodaje wysłannik Polsat News.

Lachowski podkreśla, że "jak trudna sytuacja by nie była, jeśli nie będzie rozkazu do odwrotu, nikt nie zda miasta". - Ten rozkaz może się pojawić w każdej chwili. Sytuacja jest na tyle trudna, ze nawet zaraz, czy dziś w nocy Ukraińcy mogą zdecydować się na wycofanie wojsk z Bachmutu. W tej chwili jednak dalej walczą i bronią miasta - podsumowuje.