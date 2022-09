Referenda w okupowanej Ukrainie. Władimir Putin wygłosi orędzie

Oprac.: Joanna Mazur Ukraina - Rosja

Prezydent Rosji Władimir Putin wygłosi we wtorek orędzie w sprawie planowanych referendów w okupowanych regionach - przekazują rosyjskie media. Wystąpienie ma odnosić się do przystąpienia do Federacji Rosyjskiej Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej oraz obwodów chersońskiego i zaporoskiego.

Zdjęcie Władimir Putin / Grigory SYSOYEV / SPUTNIK / AFP / AFP