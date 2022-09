Za kilka dni na okupowanych terenach w Ukrainie mają odbyć się referenda o przyłączenie ich do Rosji. We wtorek 20 września pojawiły się informacje, że Ługańska Republika Ludowa ustaliła datę przeprowadzenia takiego referendum. Ma odbyć się to między 23 a 27 września.

Ukraina a referenda w okupowanych regionach. Jest data

Decyzję tę szef MZS Rosji Siergiej Ławrow skwitował następująco: - To decyzja ludzi, którzy tam żyją - powiedział, cytowany przez agencję Reutera.

Za przeprowadzeniem referendum opowiedziała się również Doniecka Republika Ludowa. Jak przekazał Reuters, powołując się na lokalnych urzędników, to odbędzie się również w dniach 23-27 września.

Agencja informacyjna RIA Nowosti przekazała, że okupowana część regionu Zaporoża również "może w najbliższych dniach przeprowadzić referendum w sprawie przyłączenia się do Rosji". Pojawiły się także doniesienia, że wspomniane referenda zostaną przeprowadzone na tych terenach w obwodzie chersońskim, które są pod kontrolą Rosji.

Władimir Putin wygłosi orędzie. Nagła zmiana daty

W rosyjskich mediach zaczęły pojawiać się informacje, że prezydent Rosji Władimir Putin może wystosować orędzie w sprawie planowanych referendów na okupowanych terytoriach Ukrainy. "Według źródeł orędzie odbędzie się przed końcem dnia we wtorek, 20 września. Obecnie nie ma oficjalnych informacji na temat odwołania wystąpienia" - przekazała po południu rosyjska stacja telewizyjna RBK.

Jak dodawał na Twitterze portal Nexta, głos miał zabrać również minister obrony Rosji - Siergiej Szojgu.

Nastąpiła jednak zmiana planów. Jak przekazał m.in. prokremlowski propagandysta Władimir Sołowjow, orędzie Władimira Putina zostało przełożone na środę 21 września. "Jutro" - czytamy w komunikacie.

"RT i Kanał 1 usunęły zapowiedzi orędzia Władimira Putina. Jednocześnie rzecznik prasowy prezydenta Federacji Rosyjskiej Dmitrij Pieskow przestał odbierać telefony" - czytamy na Twitterze.