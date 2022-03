Warszawa przygotowała dwa tysiące miejsc dla uchodźców z Ukrainy. Te miejsca właśnie się kończą - ustaliła Interia. Rzeczniczka stołecznego ratusza zwraca uwagę, że wielu uchodźców kieruje się właśnie do Warszawy. - Od poniedziałku napływ ludzi jest bardzo duży - wyjaśnia Monika Beuth-Lutyk. Nieoficjalnie wiadomo, że do stolicy przyjechało już kilka tysięcy Ukraińców - wielu z nich trafiło do rodzin i znajomych lub przyjęli ich u siebie mieszkańcy.

- Sytuacja jest bardzo trudna - ocenia rzeczniczka.

Warszawa. Powstanie obóz dla uchodźców?

Jednocześnie miasto podkreśla, że nikogo nie pozostawi bez wsparcia, ale oczekuje pomocy ze strony wojewody.

Reklama

Nieoficjalnie słyszymy, że Warszawa rozważa nawet utworzenie tymczasowego obozu namiotowego dla uciekających przed wojną.

Ewa Filipowicz, rzeczniczka wojewody mazowieckiego Konstantego Radziwiłła, uspokaja i zapewnia w rozmowie z Interią, że miejsc dla Ukraińców przybywających do stolicy wystarczy - są one przygotowywane m.in. w miejscowościach sąsiadujących z Warszawą. Dokładnych liczb - ze względów bezpieczeństwa - jednak nie podaje.

- Wojewoda dysponuje odpowiednią bazą w województwie mazowieckim - nie zabraknie miejsc. Każda osoba uzyska odpowiednią pomoc. Jesteśmy w stałym kontakcie z samorządami, również z Miastem Stołecznym Warszawa - podkreśla Filipowicz.

Rosyjska inwazja na Ukrainę. Śledź relację na żywo.