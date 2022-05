Ranny pracownik elektrowni atomowej. "Otworzyli do niego ogień"

Oprac.: Bartosz Kołodziejczyk Ukraina - Rosja

Rosyjscy żołnierze wdarli się w poniedziałek do mieszkania jednego z pracowników Zaporoskiej Elektrowni Atomowej i otworzyli do niego ogień z broni automatycznej - informuje ukraiński koncern Enerhoatom. Ranny mężczyzna trafił do szpitala.

Zdjęcie Zaporoska Elektrownia Atomowa / AFP