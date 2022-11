Ramzan Kadyrow zapowiada "niespodzianki" w Ukrainie. "To nie są puste słowa"

Oprac.: Aneta Wasilewska Ukraina - Rosja

"To nie są puste słowa. Ci, którzy śledzą moje wypowiedzi, doskonale wiedzą, że długo nie trzeba czekać na rezultaty po takich oświadczeniach" - przekazał przywódca Czeczenii Ramzan Kadyrow, obiecując "niespodzianki" dla wojsk ukraińskich. We wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych we wtorek, wyraził także współczucie dla narodu ukraińskiego.

Zdjęcie Przywódca Czeczenii Ramzan Kadyrow / MAXIM SHEMETOV / POOL / AFP / AFP