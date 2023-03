Ramzan Kadyrow z "tajemniczym" urządzeniem na palcu. Fala spekulacji

Ramzan Kadyrow spotkał się z Denisem Puszylinem, przewodniczącym parlamentu separatystów z Doniecka. Podczas serdecznego przywitania uwagę komentujących zwróciło niewielkie urządzenie na palcu czeczeńskiego przywódcy. "Jeśli jest on zmuszony do ciągłego noszenia tego przyrządu, to informacje o jego problemach zdrowotnych nie są zwykłymi plotkami" - skomentował doradca ukraińskiego MSW Anton Heraszczenko.

Zdjęcie Ramzan Kadyrow z pulsoksymetrem na palcu? / @Gerashchenko_en / Twitter