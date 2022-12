Wojna w Ukrainie. Pocisk spadł na terytorium Białorusi

Do upadku pocisku na terytorium Białorusi doszło w czwartek na polu nieopodal wsi Harbacha w rejonie (powiecie - przyp. red.) janowskim w obwodzie brzeskim, około 20 km od granicy z Ukrainą. Póki co nie ma informacji, czy pocisk uderzył w terytorium Białorusi, czy został zestrzelony przez białoruskie siły obrony przeciwrakietowej. Nie ma też doniesień o ofiarach - czytamy na łamach opozycyjnego kanału Biełaruskiego Hajuna.

Jak powiadomiła służba prasowa Alaksandra Łukaszenki na Telegramie, przywódca "został niezwłocznie poinformowany o upadku ukraińskiej rakiety na Białorusi". Zdecydował o wysłaniu na miejsce incydentu zespołu śledczych i przedstawicieli resortu obrony.



Strona białoruska nie wyklucza, że mogło dojść do analogicznego zdarzenia, jakie miało miejsce w Polsce we wsi Przewodów 15 listopada, kiedy to na terytorium RP spadł ukraiński pocisk ochrony przeciwlotniczej.