Trzaskowski o swoim wyjeździe do Kijowa poinformował w mediach społecznościowych. "W tym trudnym czasie jesteśmy solidarni z Ukrainą" - napisał prezydent Warszawy.

Trzaskowski na Ukrainie: Jesteśmy tu, by pomóc

- To bardzo ważny sygnał, że nasi partnerzy przyjeżdżają do nas i okazują solidarność z narodem ukraińskim - powiedział mer Kijowa Witalij Kliczko po spotkaniu z Trzaskowskim i Hribem na wspólnej konferencji prasowej.



- Najważniejsze jest to, że jesteśmy tutaj, okazując solidarność z Ukrainą i jej obywatelami - stwierdził prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.



- Zaprosiliśmy Kijów do przystąpienia do Paktu Wolnych Miast - przekazał polski polityk, deklarując pomoc w wymianie doświadczeń.



- Jesteśmy tu także po to, by pokazać, że jesteśmy gotowi, by pomóc. Jeśli cokolwiek się stanie, koordynujemy nasze działania z innymi samorządami, więc będziemy mogli pomóc samorządom we wschodniej Polsce (jeśli zajdzie taka potrzeba) - zadeklarował prezydent Warszawy.

Trzaskowski o wsparciu dla Ukrainy

- Widzieliśmy, że na razie tych problemów nie ma, miasto funkcjonuje normalnie, a zarządzanie nim jest w dobrych i mocnych rękach - powiedział Trzaskowski, wyraził jednocześnie nadzieję, że w nie dojdzie do rosyjskiej interwencji. - Dla nas najważniejsze jest wsparcie Ukrainy - powiedział Trzaskowski po ukraińsku.



O wizycie Trzaskowskiego w poniedziałek informował stołeczny ratusz. "We wtorek prezydent Rafał Trzaskowski wybiera się do mera Kijowa wspólnie z burmistrzem Pragi jako przedstawiciel Paktu Wolnych Miast" - podał ratusz.



We wtorek Trzaskowski poinformował na Twitterze, że jest już w stolicy Ukrainy.

Samorządowcy "Jadą do pana Witalija Kliczko, aby wyrazić wsparcie dla Kijowa i solidarność z Ukrainą" - powiedziała w poniedziałek rzeczniczka stołecznego ratusza Monika Beuth-Lutyk. Dodała, że wizyta będzie "bardzo krótka".