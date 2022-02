Ukraina - Rosja PKN ORLEN: Paliwa nie zabraknie, ale sprzedaż tylko do baku

Podwyższone promieniowanie Gamma zanotowano w znacznej części punktów kontrolnych w strefie Czarnobyla. Biuro prasowe Rady Najwyższej Ukrainy podkreśliło, że przyczyn nie sposób na razie określić z powodu okupacji kraju i trwających działań bojowych.

Wojna na Ukrainie. Rosja zajęła Czarnobyl

W czwartek rosyjskie wojsko zajęło elektrownię atomową w Czarnobylu. - Pod czarnobylskim sarkofagiem znajduje się korium, czyli lawa powstała po katastrofie. Składa się z paliwa jądrowego (uranu) i wszystkiego, co stopiło się w czasie awarii. Do tego nieopodal jest składowisko odpadów radioaktywnych. Walczyć tam, to jak strzelać nad beczką prochu - komentował dziennikarz Interii Jakub Krzywiecki, autor książki "Turysta Malarz - reportaże z Czarnobyla".

Czarnobyl. Państwowa Agencja Atomistyki: W Polsce bezpiecznie

O sytuację związaną z ewentualnym zagrożeniem radiacyjnym z Czarnobyla zapytaliśmy w Państwowej agencji Atomistyki.

- W Polsce aktualnie nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, ani dla środowiska. Nasz monitoring nie wskazuje na jakąkolwiek niepokojąca sytuację. Sytuację radiacyjną w kraju monitorujemy stale, dyżurni pracują 24 godziny na dobę - przekazała Interii Agnieszka Mąkosa z Państwowej Agencji Atomistyki.