Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej odbyło się na prośbę Władimira Putina i było zorganizowane w formie bezpośredniej. - Dzisiaj mamy zaplanowaną ważną sprawę. Ministerstwo ds. Sytuacji Nadzwyczajnych zaproponowało, by przedyskutować kwestie usprawnienia obrony cywilnej. Zacznijmy, więc działać - powiedział Putin przed rozpoczęciem spotkania.

Po raz pierwszy od wybuchu wojny Władimir Putin zwołał Radę Bezpieczeństwa

Państwowa agencja RIA Novosti podkreśla, że od początku pandemii koronawirusa Putin "tradycyjnie odbywa takie spotkania za pośrednictwem wideokonferencji". Wyjątkami były dotychczas "duże posiedzenia" - pisze agencja.

Reklama

Publiczne media dodały, że poprzednie bezpośrednie spotkanie Rady Bezpieczeństwa z udziałem Putina odbyło się 21 lutego, jeszcze przed wybuchem wojny w Ukrainie. Dyskutowano wówczas sprawę uznania niepodległości samozwańczych republik ługańskiej i donieckiej, co było jednym z głównych pretekstów Kremla do rozpoczęcia inwazji na pełną skalę dnia 24 lutego, nazywaną wciąż przez władze "specjalną operacją wojskową".

Szef ukraińskiego wywiadu: Putin ma trzech sobowtórów

Ukraińska agencja Unian podkreśla, że po rozpoczęciu wojny w Ukrainie prezydent Rosji bardzo ograniczył swoje publiczne wystąpienia.

Według szefa Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy Kyryła Budanowa, Putin używa co najmniej trzech sobowtórów, którzy przeszli operacje plastyczną, by upodobnić się do Władimira Putina.