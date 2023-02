Putin przekonuje, że Zachód jest winny wybuchowi wojny w Ukrainie

Wygłoszone we wtorek przez Władimira Putina przemówienie dotyczyło głównie rosyjskiej "specjalnej operacji" w Ukrainie.

- Mówię do was w okresie pełnym historycznych zmian, które determinują naszą przyszłość. Krok po kroku będziemy kontynuować realizację założeń. Począwszy od 2014 r. Donbas walczył, bronił prawa do życia na własnej ziemi, do posługiwania się ojczystym językiem. Walczył i nie poddał się pomimo ciągłego ostrzału, nieskrywanej nienawiści ze strony kijowskiego reżimu, wierzył i czekał na Rosję aż przyjdzie mu na ratunek - oświadczył Władimir Putin.

Rosyjski przywódca zapewnił, że jego kraj zrobił "absolutnie wszystko, co możliwe, by rozwiązać problem w pokojowej formie".- Byliśmy cierpliwi w negocjacjach, które miały prowadzić do rozwiązania konfliktu - ocenił.

- W celu zapewnienia bezpieczeństwa naszego kraju, wyeliminowania zagrożenia ze strony neonazistowskiego reżimu, który pojawił się w Ukrainie po zamachu stanu w 2014 r., podjęto decyzję o przeprowadzeniu specjalnej operacji wojskowej. Krok po kroku, ostrożnie i konsekwentnie prowadzimy stojące przed nami zadania - przekonywał rosyjski przywódca.

Putin podkreślił, że "odpowiedzialność za podżeganie do konfliktu ukraińskiego, za eskalację, za wzrost liczby jego ofiar spoczywa wyłącznie na zachodnich elitach i oczywiście na obecnym reżimie kijowskim, dla którego Ukraińcy są tak naprawdę obcy".