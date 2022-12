- Jesteśmy gotowi negocjować ze wszystkimi zaangażowanymi w akceptowalne rozwiązania, ale to zależy od nich. To nie my odmawiamy negocjacji, tylko oni - oświadczył prezydent Rosji w telewizyjnym wywiadzie.

Prezydent Rosji: To Zachód rozpoczął konflikt w 2014 r., to Zachód chce rozpadu Rosji

Jak donosi agencja Reutera, Putin powiedział także, że Rosja działa w Ukrainie "w dobrym celu", ponieważ Zachód, na czele ze Stanami Zjednoczonymi, próbuje spowodować rozpad Rosji. - Wierzę, że działamy we właściwym celu, bronimy naszych interesów narodowych, interesów naszych obywateli, naszego narodu. I nie mamy innego wyjścia, jak tylko ich chronić - mówił.

Reklama

Putin skomentował też zapowiedź dostarczenia Ukrainie przez Pentagon systemów obrony powietrznej Patriot. - Zniszczymy je. W 100 procentach! - powiedział.



Według niego to Zachód rozpoczął konflikt w Ukrainie w 2014 roku. - Prawdę mówiąc fundamentalną sprawą jest tutaj polityka naszych geopolitycznych przeciwników, która ma na celu rozpad Rosji, historycznej Rosji - powiedział Putin.

Jak tłumaczył, "specjalna operacja wojskowa" (zbrojna napaść Rosji na Ukrainę - red.) w Ukrainie to przełomowy moment, w którym Moskwa w końcu przeciwstawiła się blokowi zachodniemu, który dąży do zniszczenia Rosji od upadku Związku Radzieckiego w 1991 roku.

Władimir Putin: Mamy wyjątkowy kraj i wyjątkowy naród

Putin podczas wywiadu opisał także Rosję jako "wyjątkowy kraj", którego zdecydowana większość mieszkańców była zjednoczona w chęci jego obrony.

- 99,9% naszych obywateli, naszych ludzi, jest gotowa oddać wszystko dla interesów Ojczyzny - nie ma w tym dla mnie niczego nadzwyczajnego - powiedział Putin. I dodał:

- To po raz kolejny utwierdza mnie w przekonaniu, że Rosja jest wyjątkowym krajem i że mamy wyjątkowy naród. Zostało to potwierdzone w całej historii istnienia Rosji.