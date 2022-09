Putin upokorzony. Musiał czekać na prezydenta... Kirgistanu

Oprac.: Mateusz Patyk Ukraina - Rosja

Władimir Putin nie przywykł do sytuacji, w których to nie on ustala zasady. Tym większym zaskoczeniem było zachowanie przywódcy Federacji Rosyjskiej, który przybył na miejsce spotkania z prezydentem Kirgistanu jako pierwszy. W stojącej pozycji musiał czekać na swojego rozmówcę. Niezręczna chwila trwała niemal pół minuty.

Zdjęcie Prezydent Rosji Władimir Putin czeka na przybycie swojego kirgiskiego odpowiednika / EPA/ALEXANDR DEMYANCHUK/SPUTNIK/KREMLIN / PAP