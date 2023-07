Putin rozwija armię dzieci. "Najlepsi Rosjanie umierają za ojczyznę"

Rosyjskie dzieci i młodzież są wychowywane w przekonaniu, że śmierć na wojnie jest honorowa. Kreml prężnie rozwija tzw. Armię Dzieci i Młodzieży, która liczy już 1,3 mln członków. Nie jest to jednak kolejne narzędzie do pozyskania "mięsa armatniego", ale element przygotowań Rosji do wieloletniej wojny - uważa Ian Garner, znawca rosyjskiej kultury i propagandy.

Zdjęcie Rosyjska Młodzieżowa Armia liczy 1,3 mln członków / Artur Widak/NurPhoto / Getty Images