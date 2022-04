Z informacji Bellingcat wynika, że gen. Siergiej Besada z rozkazu Władimira Putina miał trafić do niesławnego więzienia o zaostrzonym rygorze - Lefortowo w Moskwie.

Wojna w Ukrainie. Media: Zatrzymany gen. Siergiej Besada

Jak podkreślono, wcześniej sądzono, że wojskowy przebywa w areszcie domowym. Generał pułkownik Siergiej Besada w chwili zatrzymania pełnił funkcję dowódcy 5. Służby Federalnej Służby Bezpieczeństwa.

Mężczyzna miał zostać zatrzymany około miesiąc temu. Co więcej - nie tylko on trafił wówczas do aresztu. Wraz z nim zatrzymany miał zostać jego zastępca - Anatolij Bolyuch. Według relacji, do których dotarli dziennikarze Bellingcat, obaj dowódcy mieli "zdenerwować" prezydenta Putina.

Wtrącenie do więzienia zarówno generała Besady jak i jego zastępcy miało posłużyć jako "przestroga" dla innych oficerów.

Bellingcat dowodzi, że w związku z fiaskiem "specjalnej operacji wojskowej" w Ukrainie prezydent Rosji miał zdecydować o zatrzymaniu blisko 150 oficerów FSB. Wszystkie te osoby, według ustaleń, miały przekazywać Putinowi nieprawdziwe informacje dotyczące działań wojskowych na terenie Ukrainy.

Do tej pory Rosja nie potwierdziła aresztowania żadnego z oficerów.

