Putin: Pomożemy republikom w sferze militarnej

W poniedziałek Władimir Putin podpisał dekret o uznaniu separatystycznych "republik ludowych" w Donbasie.

- Uznaliśmy suwerenność tych republik, w tym ich konstytucje. A to w konstytucjach są zapisane granice okręgów donieckiego i ługańskiego - powiedział Putin podczas wtorkowej konferencji prasowej.



- Kroki władz ukraińskich do niczego nie doprowadziły. Porozumienia mińskie zostały zabite dużo wcześniej, nie przez nas, tylko przez władze ukraińskie - stwierdził prezydent Rosji.



Putin pytał podczas konferencji: - Mamy czekać na ciąg dalszy ludobójstwa? Na znęcanie się nad czterema milionami ludzi? Jak można to wytrzymać?



- W tej chwili porozumienia mińskie nie istnieją. Po co więc myśleć o ich wypełnianiu? - dodał.

Putin odkrywa swój warunek

Putin mówił we wtorek o "wielogodzinnych rozmowach z europejskimi przywódcami i z Amerykanami".

- Przede wszystkim trzeba uznać wolę ludzi na Krymie i w Sewastopolu - podał swój warunek Putin.

- Kategorycznie sprzeciwiamy się przyjęciu Ukrainy do NATO. Dla nas to zagrożenie - podkreślił.



- Zawsze mówiłem, że problem Donbasu powinien zostać rozwiązany na drodze dyplomacji. Wszystko można w sekundę odwrócić - oznajmił rosyjski prezydent.

- Musi dojść do demilitaryzacji Ukrainy - dodał, odnosząc się do przekazywania broni temu krajowi.

Broń jądrowa na Ukrainie

Jeden z dziennikarzy obecnych na konferencji zapytał Putina, czy Ukraina będzie miała broń jądrową.

- Ukraina ma dość szerokie kompetencje jądrowe. Są odpowiednie szkoły, bloki jądrowe... jest wszystko, by ten temat rozwinąć - mówił Putin. - Tam brakuje tylko systemu wzbogacania. To temat technologii, to nie jest niemożliwe do zrealizowania - wskazał.



- Nie powiedziałem, że nasze wojska wejdą do republik natychmiast - stwierdził Putin.



- Czy dobro ma być bezsilne? Dobro to także możliwość bronienia się - powiedział, przedstawiając Rosję jako ofiarę ataku Zachodu.





