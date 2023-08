W ubiegłą środę przywódcy Turcji Recep Tayyip Erdogan i Rosji Władimir Putin odbyli telefoniczną rozmowę. "Podczas konwersacji politycy doszli do porozumienia" - podała kremlowska agencja RIA Novosti. Jak podano w państwowym medium, rosyjski dyktator ma złożyć wizytę w Turcji. Po kilku dniach pojawiły się doniesienia na temat terminu ewentualnego spotkania.

Media: Wiadomo, kiedy Putin pojedzie do Turcji na spotkanie z Erdoganem

W poniedziałek rosyjska agencja TASS, powołując się na doniesienia tureckiego dziennika "Hurriyet" , przekazała, że Putin uda się do Turcji pod koniec sierpnia .

Erdogan chce zaoferować Putinowi mediację w sprawie Ukrainy

Ankara, według źródła, opowiada się za zawieszeniem broni i rozpoczęciem negocjacji. RIA Novosti zwraca uwagę, że Erdogan jest "jedynym światowym przywódcą", który cieszy się "szczerym zaufaniem" zarówno Władimira Putina, jak i Wołodymyra Zełenskiego, przez co "robi wszystko, by doprowadzić do pokoju w regionie".