Władimir Putin na froncie? Wciąż boi się koronawirusa

Na stronie internetowej telewizji Biełsat wizytę Putina komentuje emerytowany pułkownik KGB, a obecnie rosyjski politolog i publicysta Siergiej Żyrnow.

Stwierdza, że wizyta dyktatora blisko frontu wygląda "bardzo dziwnie", biorąc pod uwagę jego ostatnie ostrzeżenia dotyczące koronawirusa. Putin miał przekonywać, że wirus wciąż jest groźny, stąd mało prawdopodobne, by chciał spotkać się z tak dużą grupą osób.

"Putin przez ostatnie półtora roku przegrał wszystko, co mógł przegrać i osiągnął zupełnie sprzeczne rezultaty we wszystkim co robił. Może siedzieć tylko z takimi nieudacznikami" - dodał Żyrnow.

