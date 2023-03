Władimir Putin pojechał na Krym w dziewiątą rocznicę nieuznawanego międzynarodowo rosyjskiego referendum niepodległościowego.

Putin przyjechał na półwysep m.in., by uroczyście otworzyć szkołę oraz centrum artystyczne w Sewastopolu. Towarzyszył mu gubernator miasta Michaił Razwożajew.

W mediach społecznościowych ukazało się nagranie, na którym widać Putina wizytującego Sewastopol.

Ukraińskie media także publikują film ze spaceru Putina po Krymie i zauważają, że to ktoś "podobny do Putina". To sugestia wskazująca, że na Krymie miałby się pojawić jeden z sobowtórów rosyjskiego przywódcy. O tym, że Putin posiada sobowtórów zastępujących go podczas niektórych wydarzeń mówi się już od dawna. Spekulacje podsycają zdjęcia i nagrania, na których niejednokrotnie widać "anomalie" w wyglądzie prezydenta Rosji.

To pierwsza wizyta rosyjskiego przywódcy na Krymie od listopada 2021 r.