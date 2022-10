Putin o poniedziałkowych atakach na Ukrainę: To nie wszystko, co można było zrobić

Oprac.: Aleksandra Wieczorek Ukraina - Rosja

Prezydent Rosji Władimir Putin podczas poniedziałkowej konferencji prasowej odniósł się do poniedziałkowych ataków na Ukrainę. Jak stwierdził, były one częściową odpowiedzią na atak na okręty rosyjskiej Floty Czarnomorskiej w Sewastopolu. Dodał także, że "to nie wszystko, co można było zrobić".

Zdjęcie Władimir Putin / MIKHAIL METZEL / SPUTNIK / AFP / AFP