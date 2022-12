Kanclerz Niemiec Olaf Scholz w rozmowie z gazetą "Sueddeutsche Zeitung" mówił, że "naszym celem jest doprowadzenie do tego, żeby Rosja zakończyła swoją agresywną wojnę, a Ukraina odzyskała swoją integralność".

- Aby to osiągnąć trzeba rozmawiać, czy to przez telefon, łącze wideo czy przy długim stole, to się dopiero okaże - powiedział Scholz.

"Apel może brzmieć w jeden sposób"

Kanclerz Niemiec mówił, że "Putin musi zakończyć wojnę, wycofać wojska i w ten sposób stworzyć możliwość wzajemnego porozumienia".

- Nasz apel może brzmieć tylko w jeden sposób: Putin, niech pan zakończy tę wojnę - stwierdził Scholz.

Na początku grudnia Scholz po raz pierwszy od połowy września ponownie rozmawiał telefonicznie z Putinem.