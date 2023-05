Putin nie może jechać na szczyt do RPA. "Jeśli tu przyjedzie, musimy go aresztować"

Oprac.: Adriana Nitkiewicz Ukraina - Rosja

Władze Republiki Południowej Afryki poprosiły prezydenta Rosji, by wziął udział w szczycie państw BRICS jedynie w formie zdalnej. "Nie ma opcji, by nie aresztować Putina - jeśli tu przyjedzie, musimy go aresztować. Jedyną opcją, jaką mamy dla niego, jest połączenie przez Teams lub Zoom z Moskwy" - podaje południowoafrykański "Sunday Times", powołując się na wysokiego rangą urzędnika.

Zdjęcie Władimir Putin / Alexey DANICHEV / SPUTNIK / AFP