W czwartek Władimir Putin spotkał się z ministrem obrony Rosji Siergiejem Szojgu. Rozmowa dotyczyła sytuacji w oblężonym przez Rosjan Mariupolu. W internecie opublikowano nagranie ze spotkania polityków.

Wideo wywołało kolejne wątpliwości co do stanu zdrowia prezydenta Rosji. Wszystko przez zachowanie Putina, który przez cały czas ściskał prawą ręką krawędź stołu.

"Czy tylko mi się wydaje, że Putin wygląda mniej zdrowo z każdym dniem wojny? Widzę drastyczną różnicę między teraz a końcem lutego" - napisał na Twitterze Illia Ponomarenko, dziennikarz "The Kyiv Independent".

Reklama

Dziennikarka i była brytyjska parlamentarzystka Louise Mensch poszła o krok dalej i zasugerowała, że nagranie jest potwierdzeniem jej wcześniejszych doniesień, że prezydent Rosji jest chory na Parkinsona.

"Informowałam, że Władimir Putin ma chorobę Parkinsona. Tutaj widać jak trzyma stół tak, że drżąca ręka nie jest widoczna, ale nie może powstrzymać stukania nogą" - napisała.

Szwedzki ekonomista, Anders Aslund komentując wideo ze spotkania, zwrócił uwagę, że zarówno Putin jak i Szojgu wyglądali na chorych i zmęczonych psychicznie. "Słaby występ" - napisał.

To nie pierwszy raz, kiedy pojawiły się spekulacje na temat choroby Parkinsona u Władimira Putina. Pod koniec marca politolog Alexandre Adler, który osobiście zna osoby z bliskiego otoczenia prezydenta Rosji, stwierdził w rozmowie z RMF FM, że Putin ma chorobę Parkinsona, a jego stan psychiczny nie jest stabilny. Według niego Putin zostanie odsunięty od władzy do lipca przez grupę współpracowników.

Choroba Parkinsona - skąd się bierze?

Choroba Parkinsona to choroba zwyrodnieniowa mózgu, która występuje samoistnie i jest chorobą postępującą.

Dotyczy ona neuronów istoty czarnej w mózgu lecz w procesie degradacyjnym uszkodzeniu ulegają również inne struktury. Parkinson częściej dotyka mężczyzn niż kobiety, a średni wiek chorego to 58 lat. Do tej pory nie zostały ściśle określone czynniki wywołujące zmiany w mózgu, lecz w dużej mierze uznaje się, że są to czynniki genetyczne.

Parkinson - drżenie kończyn

Charakterystycznym objawem choroby są drżenia rąk, w początkowej fazie bardzo dyskretne. Pojawiają się one w fazie spoczynkowej.

Już podczas wcześniejszych wystąpień prezydenta Rosji można było zauważyć, że Putin gestykuluje przeważnie lewą ręką, podczas gdy prawa ręka zazwyczaj jest niewidoczna dla kamer lub przytrzymywana przez lewą ręką. Można było zauważyć również, że prawa ręka prezydenta Rosji wykonuje ruchy mimowolne, charakterystyczne dla choroby Parkinsona.

Parkinson - spowolnienie ruchowe

Ze względu na pojawiającą się sztywność mięśniową w chorobie Parkinsona, chód osoby chorej staje się powolny, postawa jest przygarbiona i następuje ograniczenie gestykulacji i mimiki twarzy.

Te objawy również można było zauważyć podczas ostatnich wystąpień Putina. Jego chód stał się wolniejszy, a prawa ręka nie balansuje w trakcie poruszania się, tylko jest zgięta w stawie łokciowym. Jest to typowe dla chodu osoby z chorobą Parkinsona.

Parkinson - twarz pokerzysty

Sztywność mięśni oraz spowolnienie ruchowe zauważalne jest również na twarzy osoby chorej. Twarz w trakcie mówienia jest bardzo uboga w mimikę.

Wielokrotne wystąpienia Władimira Putina zazwyczaj ujawniały uśmiech na jego twarzy lub marszczenie czoła w trakcie przemówień. W ostatnich dniach zauważyć można, że w trakcie wystąpień twarz prezydenta Rosji nie zdradza żadnych emocji i pozbawiona jest, charakterystycznej dla niego, mimiki.

Parkinson - zaburzenia psychiczne

W chorobie Parkinsona pogarszają się funkcje poznawcze, które prowadzą do otępienia i bardzo często towarzyszą mu urojenia oraz zaburzenia psychotyczne. Chorzy mają problem z powstrzymywaniem zachowań impulsywnych, rozwija się u nich fobia społeczna. Bardzo często chorobie Parkinsona towarzyszy również depresja i wówczas konieczne jest wdrożenie farmakoterapii. Mając na uwadze toczącą się wojnę w Ukrainie, w której agresorem jest Rosja i biorąc pod uwagę fakt, w jaki sposób jej rozpoczęcie zostało uargumentowane przez Władimira Putina - można stwierdzić, że urojenia i fobia społeczna występują u prezydenta Rosji.